La Policía del Departamento de Córdoba, a través de su comandante, el coronel Fernando Guzmán Ramos, reportó la captura este domingo 8 de marzo de un ciudadano en el municipio de Montelíbano por el delito de lavado de activos.

Aunque el oficial no dio a conocer la identidad del detenido, a través de la ciudadanía de Montelíbano este medio conoció que se trata del exconcejal Uber Correa.

Su detención se produjo en la calle 12 del barrio 27 de Julio, cuando en desarrollo de un registro personal en un vehículo donde este se encontraba los uniformados hallaron dentro de una mochila una millonaria suma de dinero en efectivo, así como material electoral.

De acuerdo con el reporte del Comandante de la Policía, el ahora detenido entregó versiones confusas sobre la procedencia del dinero.