El arte, la cultura y la tradición se toman esta tarde del viernes 8 de mayo la capital cordobesa con la inauguración de la Ruta de las Macrofiguras.

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Se trata de una puesta en escena ideada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara con la finalidad de invitar a propios y visitantes a recorrer los sitios donde están instaladas las monumentales piezas en distintos puntos de Montería como antesala de la Feria Nacional de la Ganadería, que es la celebración más importante del departamento.

EL HERALDO

El lanzamiento será a partir de las 5:00 de la tarde. Es una experiencia visual y familiar que sumerge a los espectadores en un recorrido principal por el Parque Lineal Ronda del Sinú, desde la calle 26 hasta la 37, donde enormes figuras hechas a mano convierten el espacio en una galería al aire libre que narra la identidad cultural de Córdoba a través del color, la música, la fauna y las tradiciones.

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Cada macrofigura representa una temática distinta que conecta generaciones y exalta el alma del departamento: las familias bailando porro, los músicos de banda, los instrumentos tradicionales, la ganadería, el avistamiento de aves, la riqueza natural, el jaguar como emblema departamental, las fiestas populares, el baile y el orgullo de ser cordobés.

EL HERALDO

La Ruta de las Macrofiguras busca convertirse en un plan familiar y turístico que motive a la ciudadanía a reencontrarse con su cultura, tomarse fotografías, recorrer la ciudad y vivir el espíritu de la preferia ganadera, antesala de la Feria Nacional de la Ganadería, que este año se realizará del 5 al 15 de junio.