La comunicación entre Sahagún y Ciénaga de Oro, al igual que entre Montería y Ciénaga de Oro estuvo afectada durante buena parte de la tarde y la noche de este jueves 7 de mayo por cuenta de las protestas y bloqueos que protagonizaron los orenses en señal de rechazo por la libertad de Jesús Zuluaga Giraldo, el hombre señalado de conducir el carro que atropelló a cuatro miembros de una misma familia y le causó la muerte a tres de ellos.

Redes sociales Jesús Zuluaga Giraldo, conductor que arrolló a tres personas y les causó la muerte en Ciénaga de Oro.

Los moradores de Ciénaga de Oro acompañaron hasta su última morada a Hernán Antonio Yánez Ortiz, de 53 años; a Arelis del Carmen Ospino Martínez, de 49; y al niño Luis Miguel Yánez Sánchez, de 11 años, y posteriormente bloquearon con quema de llantas la importante vía de paso nacional.

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Aunque Zuluaga Giraldo fue capturado inicialmente en flagrancia, recuperó su libertad luego de ser presentado ante la Fiscalía, decisión que generó rechazo e indignación justo frente a la sede de esta entidad y sobre el Caño Aguas Prietas, lugar donde ocurrió el lamentable suceso el lunes 4 de mayo.

Las manifestaciones de rechazo se hicieron evidentes desde las primeras horas se este jueves.