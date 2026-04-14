El presidente Gustavo Petro elevó en la noche del lunes 13 de abril el tono de la discusión por el aumento del avalúo catastral e impuesto predial que desató protestas y bloqueos en el departamento de Santander. En pleno consejo de ministros, el mandatario habló de “llevar presos” a los alcaldes y gobernadores que no cumplan su orden de reducir dicho tributo.

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“Ya tienen las órdenes. La comida se libera sí o sí, es la del pueblo y eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor”, aseveró Petro.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó que quiere hablar con el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien “puede suspender de inmediato” a gobernadores y alcaldes.

“A ver si nos ponemos de acuerdo en algo”, sostuvo.

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Horas antes el presidente Petro había encendido la polémica a través de su cuenta de X (antes Twitter) al advertir que los alcaldes que no impulsen ajustes en las tarifas del impuesto a las propiedades pueden ser destituidos.

“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó el mandatario en la red social.

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Las protestas, lideradas por comunidades campesinas, se concentran principalmente en el sector del peaje del municipio de Lebrija y han provocado restricciones en la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, capital de Santander, con impacto en pasajeros, transporte público y actividades económicas de la región.

El impuesto predial es un tributo local que pagan los propietarios de inmuebles y se calcula con base en el avalúo catastral y una tarifa fijada por los municipios. Si el avalúo sube, también aumenta el valor a pagar, lo que ha provocado las protestas.

“La situación del impuesto la determinan los alcaldes y concejos municipales, ellos ponen la tasa. Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora, no se necesita más y se hace en 15 días”, manifestó el presidente.

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Petro sostuvo que la actualización del monto del impuesto responde a una obligación legal y al cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 -que contempla la actualización del catastro rural para una mayor equidad en la distribución de la tierra-, y defendió que la medida busca que “los ricos paguen impuestos”.

Sin embargo, insistió en que el monto del impuesto no lo define el Gobierno nacional, sino los concejos municipales, que pueden ajustar las tarifas para compensar el aumento en los avalúos, por lo que trasladó a las autoridades locales la responsabilidad de aliviar la carga sobre campesinos y sectores de menores ingresos.

“El gobernador de Santander queda advertido, su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación, reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander”, añadió el mandatario.

El jefe de Estado también pidió levantar los bloqueos en Santander y advirtió que se tomarán medidas conforme a la ley si persisten las protestas, con el fin de garantizar el orden público y el abastecimiento de alimentos.