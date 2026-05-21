La Alcaldía de Barranquilla informó que, hasta el 29 de mayo, los barranquilleros podrán pagar el impuesto predial con un descuento del 5%. A través de su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char destacó que la ciudadanía es el principal socio del desarrollo de la ciudad.

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“Barranquillero, tú eres socio del desarrollo que vive nuestra ciudad. Cada aporte que haces se ve reflejado en más obras, vías mejoradas, parques para las familias, colegios para nuestros niños y proyectos que hacen que Barranquilla se viva mejor. Sigamos construyendo juntos la ciudad que soñamos. Paga el impuesto predial de la vigencia 2026 y recibe un 5% de descuento hasta el 29 de mayo“, expresó el alcalde Char.

De esta manera, el mandatario invitó a seguir construyendo, junto a los barranquilleros, la ciudad. Enfatizó que cada aporte se convierte para quienes más lo necesitan: nuevos colegios, acceso a educación de calidad y aulas dignas para los niños y jóvenes se preparen para el mañana, mejoramiento de viviendas para que más familias tengan un hogar seguro, y programas de seguridad alimentaria que llegan a los sectores más vulnerables de Barranquilla.

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Finalmente, la Alcaldía notificó que también puede cancelar el impuesto predial a través de la sede electrónica.

https://orion.barranquilla.gov.co:8787/Predial/Liq100.jsp