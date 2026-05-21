Las prolongadas interrupciones del servicio de energía que se registran desde la tarde del miércoles en varios sectores de Barranquilla continúan generando malestar entre los habitantes, quienes denuncian pérdidas económicas, daños en electrodomésticos y afectaciones a la salud debido a las altas temperaturas y la falta de fluido eléctrico.

La situación se originó tras una avería en la subestación Cordialidad, donde la empresa Air-e adelanta trabajos de reparación desde la tarde del 20 de mayo.

Barrios como Caribe Verde, Siete de Abril, Conidec, Ciudadela 20 de Julio, Villa Olímpica y El Pueblito han reportado cortes prolongados e intermitencia en el servicio, situación que, según los residentes, no es nueva y se viene presentando desde hace semanas.

Marta Pertúz, habitante de Villa Olímpica, aseguró que las fallas han afectado especialmente a adultos mayores, niños y personas con enfermedades.

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“Soy hipertensa vascular y operada de cateterismo. Con este calor no he podido dormir y uno se siente maluco con tanta apagadera”, relató.

Los vecinos afirmaron que los constantes cambios de voltaje han terminado dañando neveras, congeladores y otros electrodomésticos. Una comerciante del sector señaló que perdió carne almacenada debido a los apagones. “Yo vivo de vender carne y se me dañó toda. Nadie responde por las pérdidas ni nos dan información”, manifestó.

Además de las pérdidas materiales, los residentes aseguran que las noches se han vuelto insoportables por las altas temperaturas. Algunos vecinos han tenido que sacar colchones y hamacas a las terrazas para poder descansar.

“Es incómodo dormir afuera, pero dentro de las casas no se aguanta el calor. Esta situación ya es repetitiva y agotadora”, expresó Heidi Olmos, residente de El Pueblito.

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La inconformidad ciudadana también derivó en protestas y alteraciones de la vía pública en distintos puntos afectados, donde los habitantes exigieron soluciones rápidas y mayor información sobre la emergencia.

Por su parte, Air-e Intervenida informó que continúa trabajando de manera ininterrumpida en la reparación de una avería en cables de potencia ubicados en ductos subterráneos de la subestación Cordialidad.

La compañía indicó que ya fueron restablecidos los circuitos Galapa y Cordialidad 9, mientras avanzan las labores para recuperar el servicio en los circuitos La Paz, Almendros, Malvinas, Cordialidad 8 y Cordialidad 10.