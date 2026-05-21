Durante la tarde de este miércoles 20 de mayo se registró el homicidio de un hombre cuando conducía un motocarro a la altura de la vía Platanal, en el municipio de Soledad.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Robert Junior Meriño Montero, de 22 años, quien se desempeñaba como conductor de motocarros.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 3:50 p. m., la víctima conducía un motocarro en la vía antes mencionada sentido norte-sur cuando, de repente, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Al percatarse de la situación, Meriño aceleró e intentó huir, pero el parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos. Tras el ataque, el joven quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas infligidas con arma de fuego.

‎Testigos manifestaron que, al parecer, la víctima sería un presunto integrante del grupo criminal Los Costeños, donde se dedicaba al cobro de extorsión y el transporte de estupefacientes.

Asimismo, Inteligencia reveló que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y lesiones culposas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles del crimen y lograr la captura de los agresores.