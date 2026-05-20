La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de unidades del GAULA, logró la aprehensión de un adolescente y la captura en flagrancia de un presunto delincuente por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

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Ambos pertenecerían al grupo delincuencial organizado Los Costeños. Los operativos se adelantaron en el barrio San Salvador de Barranquilla y en el municipio de Soledad.

“Presuntamente, estas personas se identificaban como integrantes del grupo delincuencial en mención, con el fin de realizar exigencias económicas a las víctimas mediante la entrega de panfletos y disparos contra fachadas”, se lee en el comunicado.

Las autoridades señalaron además, que durante los operativos fueron incautados cinco panfletos extorsivos, 500 dosis de estupefacientes, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, al parecer producto del cobro de extorsiones.

El presunto delincuente capturado presenta anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que este importante resultado operacional hace parte de la ofensiva frontal que viene adelantando la institución contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y al tráfico local de estupefacientes.

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Asimismo, señaló que “estos operativos permiten afectar las finanzas criminales de grupos delincuenciales organizados y fortalecer la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en Barranquilla y su área metropolitana”.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.