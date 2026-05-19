Una nueva tragedia golpea al municipio de Soledad, esto luego de que un hombre fuera asesinado a disparos por su esposa durante la madrugada de este martes 19 de mayo en el barrio Los Robles.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Alberto Díaz Castillo, un pensionado de la Policía de 56 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 2:20 a. m., la pareja de esposos se encontraba departiendo en el interior de una vivienda ubicada en la carrera 20A con calle 78C-41.

De un momento a otro se generó una discusión que derivó en agresiones físicas y, en un intento por defenderse, Kelly Patricia Vargas Demares, de 46 años, tomó un arma de fuego tipo revólver y le disparó, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Posterior al ataque, Kelly Patricia fue captura por unos patrulleros, quienes la trasladaron hasta la URI de Soledad, donde fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

EL HERALDO conoció que el occiso registraba dos anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de violencia intrafamiliar y concierto para delinquir. Asimismo, en el lugar de los hechos fue incautada un arma de fuego tipo revólver, misma con la que se habría cometido el crimen.

Los actos urgentes fueron realizados por agentes de la SIJÍN. Además, el caso quedó a manos de funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).