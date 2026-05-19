Sonia Bazanta Vides, más conocida en el mundo artístico como Totó la Momposina, falleció a sus 85 años. La máxima exponente de la música tradicional del Caribe colombiano y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé falleció el pasado domingo 17 de mayo en Celaya, México, acompañada de su familia.

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La artista, nacida en el departamento de Bolívar, dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región Caribe, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

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Ante su fallecimiento, personalidades de diferentes sectores resaltaron su legado y lamentaron su fallecimiento.

El presidente Gustavo Petro envió exaltó el trabajo realizado por la artista en la cultura colombiana.

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“Ha muerto Totó La Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas”, escribió desde su cuenta de X.

Ha muerto Toto la momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana.



Que vuele alto hasta las estrellas. AD ASTRAM pic.twitter.com/BIq4yqKcv5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026

Asimismo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, publicó un sentido mensaje dedicado a cantautora y aseguró que colocará una escultura como homenaje en la Calle de la Frescura, en Mompox.

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“Hoy le decimos adiós a una mujer que recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón. Totó La Momposina o Sonia Bazanta Vides, cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La Mojana hay magia y una riqueza cultural sin igual”, escribió el mandatario departamental.

“Me hubiera gustado develar con ella la escultura que pondremos en la Calle de la Frescura, en Mompox. En nombre de los bolivarenses te digo: gracias, Totó; el cielo bailará con tu alegría”, agregó.

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Hoy le decimos adiós a una mujer que recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón.



Totó La Momposina o Sonia Bazanta Vides, cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La… pic.twitter.com/g1IG8HDPns — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) May 19, 2026

El expresidente Iván Duque también se sumó a los mensajes de aliento para los familiares de la destacada artista bolivarense.

“Despedimos con tristeza a una de las voces más emblemáticas de nuestra música y nuestra identidad cultural. Totó la Momposina llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo con orgullo, autenticidad y amor por nuestras raíces. Su legado vivirá por siempre en cada tambor, en cada canto y en el corazón de Colombia. A sus familiares, amigos, conocidos y seguidores, mis más sinceras condolencias. Paz en su tumba”, escribió desde su cuenta de X.

Despedimos con tristeza a una de las voces más emblemáticas de nuestra música y nuestra identidad cultural. Totó la Momposina llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo con orgullo, autenticidad y amor por nuestras raíces. Su legado vivirá por siempre en cada tambor,… pic.twitter.com/7OrGfvSOcH — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 19, 2026

Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recordó momentos del último concierto de Totó La Momposina en la capital del país.

Desde los 70, Totó La Momposina recorrió el mundo dando a conocer la música del Caribe colombiano. Fue maestra de maestras, y siempre dejó el nombre de Colombia en alto.



Aunque nació en Bolivar, hizo su carrera en Bogotá, donde dio su último concierto en 2022. Esta siempre fue… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani escribió: “Correrá el canto del río Magdalena, la voz que le dio vida al tambor. Totó fue y será eternamente”.