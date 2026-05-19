En la mañana de este martes 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de la cantautora colombiana Totó La Momposina a sus 85 años.

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El Ministerio de Cultura dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, compartiendo un mensaje en el que resalta el legado musical.

“A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, se lee en redes sociales.

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Se conoció que la artista, oriunda del departamento de Bolívar, murió en México días atrás.

Hoy despedimos a la eterna Totó. (1940-2026)



A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra.



A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la… pic.twitter.com/8YeYsAH0k2 — MinCultura Colombia (@mincultura) May 19, 2026

Recordemos que para 2022, Totó La Momposina anunció su retiro de los escenarios en 2022. Luego sus familiares confirmaron que sufría de una condición llamada afasia, es decir, padeció un deterioro cognitivo que no le permitió comunicarse claramente con las demás personas durante varios años.

Luego de esto, la cantante decidió radicarse en México, junto a su hija Angélica María Oyaga.

Para la década de 1970 llevó lo mejor de las cumbias, porros, mapalés y bullerengues a nivel mundial, por lo que se convirtió en una embajadora de la música folclórica del Caribe.

Por su parte, los hijos de la cantautora ratificaron que su fallecimiento se registró en Celaya, México, el pasado domingo 17 de Mayo, debido a infarto al miocardio.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”, se lee en el mensaje compartido desde su cuenta de Instagram.

A lo largo de su vida, Totó nos dejó un legado inestimable, dejando su huella no solo a través de su carrera artística, sino también gracias a su calidez, su fortaleza, su alegría de vivir y el amor que transmitía en todo lo que hacía. Ella compartió con el mundo la música, la cultura, los bailes y la esencia de la costa caribeña de Colombia. Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron.

La familia también anunció que el cuerpo será trasladado desde México a Bogotá el próximo 27 de mayo y que se realizará un homenaje póstumo en cuerpo presente en el Capitolio Nacional de Colombia, donde seguidores, amigos y admiradores podrán despedirse de la artista. La hora del homenaje aún está por definirse.