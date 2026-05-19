Este martes 19 de mayo el gigante tecnológico Apple presentó un conjunto de actualizaciones de accesibilidad que utilizan Apple Intelligence, novedades que hacen parte de la nueva generación del sistema operativo móvil iOS 27, que aún no ha sido lanzada.

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Las nuevas funciones de accesibilidad incorporan capacidades a las funciones que los usuarios usan a diario, como VoiceOver, la lupa, el control por voz y el lector de accesibilidad.

La compañía también anunció subtítulos generados en el dispositivo para contenido de video sin subtítulos que llegarán al ecosistema de Apple, así como una nueva función para que los usuarios de Apple Vision Pro controlen sillas de ruedas compatibles con la mirada.

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Estas nuevas funciones, junto con las actualizaciones que utilizan Apple Intelligence, estarán disponibles a finales de este año. Además, a partir de este martes, el Hikawa Grip & Stand para iPhone, un accesorio adaptable MagSafe diseñado pensando en la accesibilidad, está disponible en tres nuevos colores en la tienda en línea.

“Con estas actualizaciones, ofrecemos nuevas opciones intuitivas para introducir datos, explorar y personalizar la información, diseñadas para proteger la privacidad de los usuarios en todo momento”, afirmó Sarah Herrlinger, directora sénior de Políticas e Iniciativas de Accesibilidad Global de Apple.

Novedades de Siri

Siri, el asistente virtual inteligente de Apple, también tendrá actualizaciones en el iOS 27. Según Bloomberg, Apple modificará la interfaz de asistente por la de un chatbot.

Una de las funciones incluiría la opción de eliminar automáticamente los chats con la IA, estableciendo “límites más estrictos sobre el funcionamiento de la memoria”.

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Por otro lado, Apple entró en la fase de pruebas avanzadas de sus nuevos auriculares AirPods Pro, equipados con cámaras impulsadas con IA, según informó Bloomberg. La principal innovación de estos auriculares es que las cámaras captarán información visual del entorno para enviarla directamente al asistente digital Siri.

A diferencia de otros dispositivos portátiles, estos no tendrán capacidad para realizar fotografías ni grabar videos y se usarán como “los ojos del asistente digital Siri” para permitir que el usuario pueda preguntar sobre objetos que esté viendo en ese momento, emulando a los chatbots actuales.

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