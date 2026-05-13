Spotify lanzó una nueva función llamada “Tu fiesta del año”, una especie de cápsula del tiempo musical que permite a los usuarios descubrir cuáles han sido las canciones y artistas que más han escuchado desde que comenzaron a usar la plataforma.

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La herramienta llega como parte de la celebración por los 20 años de Spotify y ya comenzó a viralizarse en redes sociales por las sorpresas que muchos encontraron en sus estadísticas musicales.

La experiencia es similar a Spotify Wrapped, pero con una diferencia importante que esta vez no muestra únicamente el resumen del último año, sino todo el historial musical del usuario dentro de la aplicación.

¡Hola! Gracias por escribirnos. Tu Fiesta del Año se basa en tu actividad de escucha desde que te uniste a Spotify. Tenemos filtros personalizados; por ejemplo, las escuchas sin conexión sí cuentan para tus canciones principales. Además, ciertos criterios excluyen pistas de la… — SpotifyCares (@SpotifyCares) May 13, 2026

¿Qué datos revela “Tu fiesta del año” de Spotify?

El artista más escuchado de toda su historia en Spotify.

La primera canción que usted reprodujo.

Cuántas canciones ha escuchado desde que abrió su cuenta.

La fecha exacta en la que comenzó a usar la plataforma.

Una playlist personalizada con sus 120 canciones más reproducidas.

Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images La experiencia es similar a Spotify Wrapped, pero con una diferencia importante que esta vez no muestra únicamente el resumen del último año, sino todo el historial musical del usuario dentro de la aplicación.

Además, muchos usuarios han compartido capturas mostrando cómo cambiaron sus gustos musicales con el paso de los años, mezclando géneros, artistas y épocas completamente distintas.

¿Cómo puede activar la función de “Tu fiesta del año” en Spotify ?

La nueva herramienta solo está disponible en la aplicación móvil de Spotify. Para encontrarla, basta con escribir en el buscador: “Spotify 20 o Fiesta(s) del año”.

Igualmente, la plataforma habilitará automáticamente la experiencia personalizada para cada usuario.

Según datos compartidos por Spotify, la artista más escuchada en la historia de la plataforma es Taylor Swift, seguida por Bad Bunny, Drake, The Weeknd y Ariana Grande.