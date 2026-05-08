Miles de estudiantes en Estados Unidos quedaron sin acceso a tareas, calificaciones y materiales académicos luego de un ciberataque masivo contra Canvas.

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Y es que Canvas es una de las plataformas educativas más utilizadas del mundo. El incidente, atribuido al grupo de hackers ShinyHunters, impactó universidades como Harvard, MIT, Columbia, Georgetown y Princeton, además de decenas de colegios y distritos escolares.

La falla comenzó a reportarse este jueves, cuando estudiantes intentaron ingresar a sus cuentas y encontraron mensajes de rescate publicados por los atacantes. La plataforma pertenece a Instructure y cuenta con más de 30 millones de usuarios activos en todo el mundo.

🌎 | La empresa matriz de Canvas, Instructure, ha sido hackeada, y el sitio está siendo retenido por un rescate tras sufrir una brecha de datos.



Se informa que más de 9000 escuelas han sido afectadas y ~225 millones de usuarios en todo el mundo tuvieron su información personal… pic.twitter.com/3kDtawGEoN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 8, 2026

El ataque ocurrió en uno de los momentos más sensibles del calendario académico como la temporada de exámenes finales. Muchos alumnos denunciaron que perdieron acceso a grabaciones de clases, cuestionarios, apuntes y sistemas de entrega de trabajos justo antes de sus evaluaciones.

Varias instituciones educativas emitieron comunicados urgentes alertando sobre la situación y recomendando a estudiantes y profesores utilizar correos electrónicos y plataformas alternas mientras se restablece el servicio. Incluso algunas universidades decidieron aplazar exámenes y extender fechas de entrega debido a las fallas.

Canvas' parent company Instructure has been hacked, and the site is being held for ransom after suffering a data breach



Over 9000+ schools have reportedly been affected and ~225 million users worldwide had their personal information potentially compromised pic.twitter.com/UxZ7o8cx6N — internet hall of fame (@InternetH0F) May 7, 2026

Según la información divulgada por la empresa, el grupo de hackers ya había ejecutado otro ataque el pasado 1 de mayo, comprometiendo datos como nombres de usuario, correos electrónicos y números de identificación estudiantil.

Hasta el momento, la compañía continúa investigando el alcance total del ataque y trabaja para restaurar completamente el sistema.