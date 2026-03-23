Durante el evento Minecraft Live se confirmó el desarrollo de Minecraft Dungeons 2, la nueva entrega del spin-off de acción y exploración ambientado en el universo de Minecraft.

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El proyecto vuelve a reunir a Mojang Studios y Double Eleven, quienes apuestan por expandir la experiencia multijugador con nuevas mecánicas y escenarios. La secuela tiene previsto su estreno para mediados de 2026 y formará parte del catálogo desde el primer día en Xbox Game Pass, tanto en su versión Ultimate como en PC.

Además, contará con compatibilidad con Xbox Play Anywhere, lo que permitirá a los jugadores disfrutarlo en distintos dispositivos con una sola compra.

Minecraft Dungeons II is coming this year!



Take on high-stakes encounters, thrilling challenges, and new locations in the Minecraft universe! Wishlist now on your platform! #MinecraftLIVE #DungeonsII pic.twitter.com/oNZBAyD1wU — Minecraft (@Minecraft) March 21, 2026

Asimismo, Minecraft Dungeons 2 llegará a múltiples sistemas, incluyendo:

Xbox Series X|S

PC con Windows

Xbox Cloud Gaming

Consolas portátiles Xbox

PlayStation 5

Nintendo Switch y su sucesora

Steam

Sin embargo, esta nueva entrega no estará disponible en consolas de generación anterior como Xbox One o PS4. El juego mantendrá el enfoque cooperativo que caracterizó al título original, permitiendo partidas tanto en línea como locales para hasta cuatro jugadores.

WOW! 💥MINECRAFT DUNGEONS 2 es REAL!

FILTRADO! PROJECT SPICEWOOD es UNA REALIDAD!

Secuela directa a MC Dungeons que lleva en desarrollo desde hace 2 años!

Áreas:

Honeycomb Fields: Undermill, Farm, Island, Lake, Fields, Forest.

Desert: Cliff, Fortress, Mountain, Village,… pic.twitter.com/TPM8QsTplX — Pixel (@NotPixel86) March 5, 2025

Por ahora, no se ha confirmado si incluirá juego cruzado desde el lanzamiento, una función que en la primera entrega se integró tiempo después.