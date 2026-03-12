Ante el aumento de las estafas digitales y de las cada vez más sofisticadas formas que usan los ciberdelincuentes, Meta activó, por medio del uso de la inteligencia artificial, una nueva protección para WhatsApp para evitar el robo de las cuentas.

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En la red de mensajería se activará una función para detectar posibles intentos de robo de cuentas antes de que se produzcan. Se trata de una herramienta que busca combatir los fraudes más habituales dentro de la aplicación: el secuestro de cuentas mediante códigos de verificación, que es una técnica muy usada por los ciberdelincuentes, con la cual engañan a los usuarios para que compartan el código necesario para vincular su perfil a otro dispositivo.

Una vez obtenido, los estafadores pueden acceder a los chats, hacerse pasar por el propietario de la cuenta y utilizar su identidad para engañar a familiares o contactos.

Para evitar este engaño los usuarios necesitan darse cuenta a tiempo. Por eso Meta incorporará sistemas de análisis que identifiquen comportamientos sospechosos antes de que la estafa se materialice.

Cómo funcionará la nueva protección de WhatsApp

La nueva protección funcionará gracias a sistemas de inteligencia artificial que analizan lo que la empresa denomina “señales de comportamiento”. Se observarán y estudiarán patrones que suelen estar asociados a intentos de estafa, como las solicitudes inusuales para vincular una cuenta a un dispositivo nuevo.

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Si este sistema detecta indicios sospechosos durante el proceso de vinculación, la aplicación mostrará una alerta al usuario. La advertencia incluirá información sobre el dispositivo que intenta conectarse, como la ubicación.

Meta informó que estas novedades también se activarán en Facebook y Messenger. En el caso de Facebook, la compañía está probando alertas que advertirá al usuario cuando reciba solicitudes de amistad de cuentas potencialmente sospechosas.