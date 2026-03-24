Como de película. Un grupo de siete perros protagonizó una historia que ha conmovido a miles de personas en redes sociales tras lograr escapar de presuntos traficantes y regresar por su cuenta a sus hogares en China.

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El caso ocurrió en la provincia de Jilin, donde los animales recorrieron cerca de 17 kilómetros durante dos días hasta reencontrarse con sus dueños.

Según reportes de testigos, los perros lograron salir de un camión en movimiento que transitaba por la autopista Changshuang. El vehículo estaría vinculado a una red de transporte ilegal de animales.

Captura de pantalla Perros escaparon de sus secuestradores y volvieron a sus casas

Tras escapar, los siete perros comenzaron un recorrido conjunto por carreteras y zonas rurales, avanzando en dirección al lugar donde vivían.

Lo más tierno de la escena, es que durante el trayecto, los animales se mantuvieron unidos en todo momento. Testigos relataron que un perro de raza Corgi tomó la delantera, guiando al grupo.

Además, el resto de los perros protegía a un Pastor Alemán que presentaba una lesión en una de sus patas, lo que evidenció un comportamiento coordinado y solidario.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

El recorrido fue grabado por conductores y habitantes de la zona, quienes compartieron videos en redes. Gracias a estas imágenes, voluntarios y vecinos lograron seguir el avance del grupo durante los dos días que duró el trayecto.

A pesar de los intentos de algunas personas por ayudarlos, los perros evitaron el contacto humano y continuaron su camino sin detenerse.

Finalmente, los siete animales lograron llegar al vecindario donde vivían, sorprendiendo a sus dueños, quienes ya los daban por perdidos.

Tras la viralización del caso, las autoridades locales iniciaron una investigación para identificar a los responsables del robo y determinar si el camión formaba parte de una red ilegal de comercio de carne de perro.

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Asimismo, de acuerdo con la organización Bitter Coffee Stray Dog Base, los perros pertenecen a tres familias del mismo barrio y ya tenían un vínculo previo, lo que habría facilitado su comportamiento en grupo.