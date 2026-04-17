WhatsApp decidió sacudirse el polvo acumulado tras años de cambios discretos y lanzó una de sus transformaciones visuales más relevantes. Bajo el nombre de Liquid Glass, la aplicación comenzó a renovar su interfaz en dispositivos iOS, apostando por un diseño más moderno, fluido y alineado con las últimas tendencias gráficas del sistema operativo de Apple.

La actualización no solo introduce una apariencia distinta, sino que también busca mejorar la interacción del usuario mediante efectos visuales más sofisticados y una navegación más intuitiva. Aunque por ahora su disponibilidad es limitada, el despliegue ya empezó a generar conversación entre quienes siguen de cerca cada movimiento de la plataforma.

El rediseño Liquid Glass en WhatsApp apuesta por una interfaz más dinámica y moderna

El nuevo lenguaje visual de WhatsApp se incorporó de forma progresiva en versiones recientes de la aplicación para iOS, incluyendo la versión 26.14.76. Su objetivo es claro: integrarse mejor con el entorno gráfico más actualizado del sistema operativo y ofrecer una experiencia más coherente.

El concepto de Liquid Glass se basa en el uso de elementos semitranslúcidos que aportan una sensación de profundidad. En lugar de una interfaz plana, la aplicación ahora juega con capas visuales que reaccionan al contenido y al modo de visualización, ya sea claro u oscuro.

Uno de los cambios más notorios aparece en la barra de pestañas inferior, que deja de estar fija para adoptar un comportamiento flotante sobre el contenido. Esta barra ajusta su transparencia de manera dinámica, lo que refuerza la idea de fluidez visual sin sacrificar la legibilidad.

A esto se suman botones y menús contextuales con acabados que simulan superficies cristalinas, junto con animaciones más suaves. El teclado también se integra a esta lógica estética, creando una experiencia uniforme en toda la aplicación.

Este rediseño marca un punto de inflexión para WhatsApp, que durante años mantuvo una apariencia funcional pero conservadora. Ahora, la apuesta se apoya en capacidades gráficas avanzadas, como el renderizado en tiempo real y efectos dinámicos que buscan hacer más agradable la interacción diaria.

La implementación de Liquid Glass en WhatsApp aún está en desarrollo

A pesar del impacto visual de los cambios, la actualización no está completamente terminada. Algunas secciones de la aplicación todavía no adoptan plenamente este nuevo lenguaje de diseño, lo que evidencia que el proceso sigue en marcha.

La propia compañía reconoció este estado parcial al señalar que: “Liquid Glass aún no está completamente implementado. La función sigue en desarrollo activo, y WhatsApp sigue perfeccionando el rendimiento y la coherencia visual en toda la aplicación (...) WhatsApp también planea extender el estilo Liquid Glass al reproductor de notas de voz”.

Esto implica que futuras versiones integrarán más elementos bajo esta misma estética. Entre los desarrollos previstos se encuentra la adaptación del reproductor de notas de voz, una de las funciones más utilizadas dentro de la plataforma.

Además, el sistema ya incorpora ajustes automáticos en ciertos componentes, como el indicador de pestañas, para mejorar la claridad en diferentes tamaños de pantalla. Este tipo de optimizaciones apunta a que la experiencia no solo sea más atractiva, sino también más funcional.

Qué celulares pueden tener Liquid Glass en WhatsApp y cómo acceder a la función

No todo el mundo podrá ver este rediseño de inmediato, lo cual, siendo honestos, ya es costumbre en cualquier actualización tecnológica que se respete. Por ahora, Liquid Glass está disponible únicamente para un grupo limitado de usuarios que cuentan con dispositivos Apple compatibles con iOS 26.

El despliegue comenzó de forma gradual a través de actualizaciones en la App Store, lo que significa que incluso dentro de ese grupo no todos reciben la función al mismo tiempo. La disponibilidad depende tanto de la versión instalada de WhatsApp como de la compatibilidad del sistema operativo.

En términos prácticos, quienes tengan versiones recientes de la aplicación y un dispositivo actualizado a iOS 26 tienen más probabilidades de acceder primero al rediseño. El resto tendrá que esperar a que la actualización continúe expandiéndose.

WhatsApp también prepara nuevas funciones de seguridad para Android

Mientras el foco actual está en el rediseño para iOS, WhatsApp no descuida a los usuarios de Android. La compañía trabaja en nuevas herramientas orientadas a reforzar la seguridad, específicamente en la gestión de dispositivos vinculados.

Según la información disponible, la aplicación está desarrollando una función que permitirá monitorear la actividad de estos dispositivos sin necesidad de ingresar manualmente a la sección correspondiente.

“WhatsApp está desarrollando una nueva función que ayudará a los usuarios de Android a monitorizar la actividad de sus dispositivos vinculados. Esta actualización facilitará a los usuarios gestionar su seguridad sin necesidad de abrir la página de Dispositivos Vinculados”, explicó la empresa.