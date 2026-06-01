La victoria en primera vuelta del abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, no estaban en las cuentas de nadie. Las decenas de encuestas que profetizaban el voto de los millones de colombianos en los comicios de este domingo alcanzaron a marcar dos tendencias: el favoritismo del senador oficialista Iván Cepeda y del crecimiento del empresario; no obstante, las predicciones estaban lejos de los resultados finales.

La victoria de De la Espriella, sin duda, reconfigura el tablero político colombiano y deja, una vez más, en evidencia que el voto nacional en los últimos años es cada vez más lejos de descifrar.

Las claves

De la Espriella le apostó al sector de la derecha más puro y duro. Y se hizo fuerte pese a que Paloma Valencia, la otra gran opositora del Gobierno Petro, contaba detrás con el respaldo del Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático.

Valencia, que se impuso en la Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos, era la principal opcionada a competirle a Cepeda; sin embargo, sus intentos de atrapar al centro terminaron de apagar su aspiración. Y, con el barco haciendo aguas, una gran parte de sus simpatizantes decidieron -in extremis- unirse al proyecto del abogado.

De la Espriella, además, se apropió de un discurso uribista y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de un proyecto de seguridad mucho más fuerte y contudente con los grupos criminales, una iniciativa que caló en buena parte de la sociedad.

Además, De la Espriella, de acuerdo con expertos, se quedó con esa parte de electorado que castigó duramente la gestión del Gobierno Petro.

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia “no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan”, en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha “desaparecieron” por la campaña de De la Espriella, que consideró “sucia, machista, homofóbica”.

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es “una decisión seria”.

El candidato Fajardo, por su lado, aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es “importante” para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho”, dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

El exsenador Roy Barreras, que apenas recibió 14.108 votos (0,05 %) y quedó en el penúltimo lugar entre 11 candidatos, anunció su apoyo a la candidatura de Cepeda y le pidió al aspirante izquierdista buscar los “tres millones de votos” que considera que el centro político obtuvo este domingo para vencer a De la Espriella.