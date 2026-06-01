Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, resultó ser el candidato con más votos en la jornada electoral de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

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En total, con el 99,95 % de las mesas informadas a nivel nacional, el abogado acumula 10.355.589 votos, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó 9.685.737 votos.

Ahora, estos dos candidatos se medirán en la segunda vuelta, que será el 21 de junio, para elegir al próximo presidente de Colombia.

Resultados de elecciones en el Atlántico

En cuanto al departamento del Atlántico, los resultados, al igual que a nivel nacional, fueron muy parejos.

Abelardo De la Esprilla logró ganar en seis de los municipios de este departamento: Juan de Acosta con el 54, 99 % de la votación, así como en Manatí (59,45 %), Candelaria (59,56 %), Santa Lucía (44,26 %), Campo de la Cruz (58,94 %) y Suan (62,37 %).

En Barranquilla, De la Espriella sacó 272.331 votos, que representa el 45,53 %, poe detrás de Iván Cepeda, quién logró 281.123 votos, el 47,00 %.

En total, en el departamento del Altántico la candidatura de Ded la Espriella logró 432.784 votos, un 41,07 %.