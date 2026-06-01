En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, realizada este domingo 31 de mayo, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, sacó más de 225 mil votos, lo que la dejó como la quinta más votada, fuera de la segunda vuelta, que será el 21 de junio entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

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Después de conocer los resultados, la ahora excandidata se refirió a los resultados. Entre otras cosas, lamentó que haya ganado Abelardo De la Espriella, por ser, según sus palabras, una candidatura machista, misógina y excluyente, pero también dejó claro que esta jornada electoral, con Cepeda en segundo lugar, se dio, en parte, al mal Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Quedan tres semanas para salvar la democracia en Colombia... El señor Abelardo De la Espriella, el defensor de la mafia, un hombre de extrema derecha, un hombre antiderechos, un hombre con una propuesta machista, homofóbica, racista, excluyente, es un peligro para la democracia de Colombia”, dijo López en su intervención, en un video publicado en sus redes sociales.

En el mismo video, se refirió al otro candidato que avanzó a la segunda vuelta, Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

“Quiero hacer un llamado de reflexión al Pacto Histórico y a Iván Cepeda... En buena medida estamos aquí por el sectarismo del petrismo, por su sicariato político en contra el centro, centroizquierda, progresismo pero no petrismo... Querían cambiarnos por la corrupción... También es fruto de los propios errores del Gobierno, por haber deshonrado el voto que les dio Colombia”, dijo.

Añadió: “Yo conozco a Iván Cepeda, he estado en muchas luchas junto a él, es un hombre decente, pero no puede pretender que su campaña se la haga el sectarismo y que él no de la cara, que no se presente a debates. Que ponga la cara, que asuma su campaña...”.

López no informó a qué candidato apoyará de su movimiento para la segunda vuelta, pero alertó que durante las próximas tres semanas tomará una decisión.