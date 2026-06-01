El presidente Gustavo Petro dijo este domingo que no acepta los resultados del preconteo que dieron a Abelardo de la Espriella como el más votado de las elecciones presidenciales de este domingo, con 10,3 millones de votos, seguido por Iván Cepeda (9,6 millones de sufragios), con quien se enfrentará en la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”, escribió Petro en su cuenta de X.

Agregó que como presidente de la república no acepta “los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, los dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, especializada en seguridad, impresión y logística electoral.

“Porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, sostuvo.

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Según el jefe de Estado, que este domingo al ejercer su derecho al voto mostró el tarjetón marcado en la casilla de Iván Cepeda, “hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”.

“Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados, sin existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, aseveró.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Faltando menos del 1 % de las mesas por informar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10,2 millones, seguido por el oficialista Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de papeletas.

Valencia es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

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En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 992.510 votos, que representan el 4,26 %.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 221.058 votos (0,94 %).

De La Espriella y Cepeda superaron votación de Gustavo Petro en primera vuelta

La comparación con las elecciones de 2022 evidencia un crecimiento significativo de ambos aspirantes frente a los resultados que obtuvo entonces el hoy presidente Gustavo Petro. En la primera vuelta de hace cuatro años, Petro alcanzó 8.542.020 votos, equivalentes al 40,3 % de la votación.

“En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia”: Abelardo De la Espriella

El candidato Abelardo de la Espriella, el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, aseguró que derrotará a “la tiranía” en la segunda ronda, en la que enfrentará el próximo 21 de junio al senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

“Más de 10 millones de colombianos confiaron en ‘El Tigre’, se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, expresó De la Espriella en un video divulgado por su campaña.

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El candidato añadió: “Vamos a celebrar esta victoria de ‘Los nunca’, de los que nunca hemos vivido de la teta del estado, de los que nunca hemos hecho politiquería contra ‘Los de siempre’, que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento, del mismo régimen de Gustavo Petro”.