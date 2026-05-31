Tras una concurrida jornada electoral este domingo 31 de mayo, la Registraduría reveló que Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda.

Con el 99,03% de las mesas informadas, el abogado consiguió el 10.236.946 (43,73 %) superando a Cepeda, quien consiguió 9.614.016 (40,92 %). Con este resultado, el candidato se impone en la disputa a la Casa de Nariño, a pesar de no tener experiencia política.

De la Espriella, también conocido por sus seguidores como ‘El Tigre’, ha conseguido a sus 47 años fama y dinero con el ejercicio del derecho combinado con la actividad empresarial.

El candidato, de 47 años, propone hacer de Colombia “la patria milagro”, como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores, para lo cual espera contar con la ayuda tecnológica del millonario estadounidense Elon Musk, a quien se refiere de forma coloquial como “compadre”.

En su plan de gobierno hay un decálogo de “milagros” para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

A quienes le critican que nunca ha ocupado cargos públicos, les responde que eso, lejos de ser un problema, es una ventaja porque lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos, y subraya que su experiencia está “en ser exitoso” como empresario, una característica que pretende trasladar al Gobierno si gana la Presidencia en tres semanas.

Con el discurso de ‘self-made’ y mensajes de corte patriótico, incluido el saludo militar e invocaciones a Dios, el político logró seducir a parte del electorado de derecha y meterse en la segunda vuelta, en la que será rival del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro.

Familia, fe y gustos

Buena parte de su electorado procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a la que llama “ideología de género”, aunque últimamente han salido en redes sociales vídeos de hace más de una década en los que se declaraba ateo y a los que responde que hace seis años recuperó la fe.

Al mejor estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien tiene un parecido tanto físico como ideológico, De la Espriella, criticado por comentarios y actitudes machistas, promete “combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia”.

El éxito en los tribunales lo transformó en la marca ‘De la Espriella Style’, que define como “un espacio para celebrar la dolce vita, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión”.

Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone, los sombreros Don Abelardo y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, chaquetas, corbatas y pañuelos de seda para quienes quieran imitar su imagen.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, De la Espriella es, sin embargo, un hombre caribeño por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba, pero con alma italiana, país del que es ciudadano, al igual que de Estados Unidos.

En su forma de vestir y sus gustos gastronómicos intenta parecer lo más italiano posible, e incluso ha grabado dos discos en los que muestra su voz de tenor: ‘De mi alma italiana’ y ‘Navegante’.

Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo acompaña últimamente en algunos mítines.

De la Espriella escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a José Manuel Restrepo, un economista de la Universidad del Rosario con maestría en The London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido), que por su prestigio académico le ha dado un toque de aplomo a su campaña.