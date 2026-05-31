El senador republicano de los Estados Unidos, Bernie Moreno, invitado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, como observador electoral de los comicios presidenciales de este domingo, llegó al recinto de Corferias, el punto de votación más grande del país y sede de control de la Registraduría para el preconteo.

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El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, lo recibió en el Centro de Monitoreo Electoral y le hizo entrega del balón de un solo equipo en democracia al parlamentario por Ohio de origen colombiano

“El mundo está mirando a Colombia, es una elección muy importante, y lo cierto es que la decisión es de los colombianos y colombianas”, dijo Moreno a periodistas.

Previamente, el republicano había indicado en sus redes sociales: “(...) Em mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas. Nacido en Colombia, pero sin votar en estas elecciones por ser ciudadano estadounidense, me presento hoy ante ustedes con profunda humildad, gran respeto y una esperanza inquebrantable, como invitado y observador de este proceso histórico. Estas son sus elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano, a nadie más. Ni a gobiernos ni ciudadanos extranjeros, ni a voces externas, ni a intereses corruptos, ni a criminales dentro o fuera de sus fronteras soberanas”.

“Colombia posee una sólida y orgullosa tradición de elecciones democráticas, forjada a través de casi dos siglos de desafíos, resiliencia y progreso. Durante casi doscientos años, los lazos de amistad, valores compartidos y respeto mutuo entre Estados Unidos y Colombia han perdurado, arraigados en un compromiso común con la libertad y la autodeterminación. Honramos esa alianza perdurable hoy respetando plenamente la soberanía de Colombia y la voluntad de su pueblo”, sostuvo.

Y adelantó finalmente Moreno que “el futuro de Colombia puede ser más brillante que nunca, lleno de prosperidad, seguridad, unidad y oportunidades, guiado por la sabiduría, el coraje y la voluntad colectiva de su pueblo”.