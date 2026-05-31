Junto a su familia y decenas de integrantes de su denominada ‘manada’, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella llegó en la mañana de este domingo al colegio La Enseñanza, en el norte de Barranquilla, para ejercer su derecho al voto.

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Antes de dirigirse a la mesa 2, donde sufragó, el líder del movimiento Defensores de la Patria acompañó a su esposa, Ana Lucía Pineda, quien también participó en la jornada electoral.

A su llegada al puesto de votación, el aspirante fue recibido por simpatizantes que lo acompañaron con aplausos, arengas y consignas de apoyo, en medio de un amplio despliegue de seguridad.

Jesús Rueda

“Estoy feliz. No puedo estar más feliz y agradecido. Estoy aquí por la patria, firme”, expresó el candidato presidencial ante sus seguidores.

Tras depositar su voto, De la Espriella aseguró que la elección representa un momento decisivo para el futuro del país.

“Hoy estamos defendiendo la democracia y la libertad de Colombia. Esta es la batalla más importante de nuestra historia republicana, y vamos a ganar en primera vuelta para derrotar la tiranía y a los de siempre”, puntualizó.