El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo este domingo un llamado a los colombianos a fortalecer las instituciones democráticas y a participar de manera activa en la jornada electoral que se desarrolla en todo el territorio nacional para elegir presidente y vicepresidente de la República. Siga el curbimiento EN VIVO AQUÍ

cortesía/Cortesía PGN Procurador Gregorio Eljach

Desde Bogotá, el jefe del Ministerio Público destacó la importancia histórica de estos comicios y aseguró que el país tiene la oportunidad de enviar un mensaje de fortaleza institucional a la comunidad internacional.

“Todos tendremos a partir de este momento la oportunidad histórica de renovar nuestras instituciones y decirle al mundo que hay una democracia viva y que Colombia va a seguir adelante”, expresó Eljach.

Minuto a minuto: así avanzan las elecciones en el país

El funcionario señaló que el proceso electoral representa una ocasión para seguir consolidando la confianza en las instituciones y en el sistema democrático colombiano.

“Profundizando nuestras instituciones democráticas, diciéndole al mundo que aquí se hacen las cosas como la ley ordena, para que se haga escogencia de quienes tienen que estar al mando de las instituciones en la Presidencia y en la Vicepresidencia de la República”, agregó.

Las declaraciones del procurador se producen en medio de la apertura de las mesas de votación en todo el país, en una jornada en la que millones de colombianos están habilitados para acudir a las urnas y definir quién dirigirá los destinos de la Nación durante los próximos cuatro años.

La Procuraduría General de la Nación mantiene labores de vigilancia y acompañamiento al proceso electoral, junto con las demás autoridades competentes, con el objetivo de garantizar la transparencia, legalidad y normal desarrollo de la jornada democrática.