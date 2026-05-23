Los aspirantes a la Presidencia Paloma Valencia y Sergio Fajardo sostuvieron un encuentro en Barranquilla alrededor de un café, en el Hotel del Prado, luego de una invitación hecha por la senadora del Centro Democrático. La reunión ocurre, a pocos días de la primera vuelta.

La conversación fue transmitida en vivo a través de redes sociales en la mañana de este sábado 23 de mayo. En un inicio, ambos candidatos expusieron sus puntos de vista sobre la coyuntura actual del país.

“Sergio, yo quiero hablar con usted, quiero que la gente vea que si hay cosas que valen la pena defender en este momento específico de Colombia: la Constitución, la libertad y el propósito del bienestar social para Colombia. En ese contexto, yo más que proponerle algo, quiero decirle que en eso nos encontramos.Y seguramente en responsabilidad con este país hay que ir evaluando cómo se va a proceder hacia adelante. Hay que ir construyendo puentes que le permitan a Colombia saber que su país no va a caer”, expresó Paloma.

Por su parte, Fajardo respondió marcando distancia en lo político, aunque resaltó el respeto personal hacia la senadora.

“Si no te respetara, aquí no estaría sentado. Considero que el gran problema en Colombia es la polarización asociada con los nombres de Gustavo Petro y Álvaro Uribe, es un camino que no le conviene a nuestro país. Te respeto como persona, pero en términos políticos estamos en terrenos muy diferentes”.

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