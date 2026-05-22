Un avión de la Policía nacional que cubría la ruta entre Ocaña - Bogotá fue atacado este viernes 22 de mayo con ráfagas de fusil poco después de despegar del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, lo que dejó tres uniformados heridos.

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“Gracias a la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá” dejando solo tres heridos “sin gravedad” de los 14 uniformados que viajaban en el avión, señaló la Policía a través de un comunicado.

La Policía señaló que equipos técnicos y de la policía judicial están investigando las circunstancias del ataque y examinando las afectaciones ocasionadas a la aeronave.

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“La Policía Nacional rechaza con total contundencia este ataque criminal que puso en riesgo la vida de nuestros uniformados y afectó la seguridad operacional de la Institución”, agregó el comunicado.

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Además, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

El ataque se produjo en Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas por la violencia armada en Colombia y donde disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan las rutas de narcotráfico de la zona, que es estratégica al ser fronteriza con Venezuela.