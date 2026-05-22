Este jueves 21 de mayo, el creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, también conocido como Westcol, anunció que realizará una transmisión con dos candidatos presidenciales a tan solo unos días de la primera vuelta electoral el próximo domingo 31 de mayo.

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A través de un video publicado en sus redes digitales, el streamer explicó que inicialmente serían tres invitados, pero uno de ellos decidió no continuar con la participación tras no lograrse un acuerdo. Sin embargo, aclaró que los otros dos encuentros siguen en pie y no serán cancelados.

Además, las últimas semanas, Westcol ha ganado protagonismo en el panorama digital por sus acercamientos con figuras de la política nacional. Recientemente sostuvo conversaciones tanto con el presidente Gustavo Petro como con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, abordando temas como seguridad, educación y otros asuntos de interés público, además de aspectos más personales de sus trayectorias.

Ahora, el creador de contenido vuelve a llamar la atención con una nueva serie de conversaciones que han despertado expectativa entre sus seguidores por los posibles temas que se tratarán.

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En una de sus más recientes intervenciones, explicó que la idea original era reunir a tres aspirantes presidenciales, pero que finalmente uno de ellos no confirmó su participación.

“Teníamos tres streams legendarios con tres candidatos potenciales a la Presidencia, los de mayor potencial, lamentablemente, uno de los tres no aceptó y no se pudo llegar a un acuerdo final”.

Ante esa situación, señaló que los otros dos candidatos sí aceptaron y por eso las transmisiones se llevarán a cabo como estaba previsto, descartando cualquier cancelación general. “No la va a cancelar”.

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Asimismo, insistió en que no ve razones para suspender todo el proyecto si solo uno de los invitados decidió no continuar, mientras los demás ya habían confirmado su presencia.

“Les voy a resumir todo lo que sucedió en el streaming, pero básicamente se van a hacer dos transmisiones en vivo con dos candidatos a la presidencia”.

También recalcó que su intención no es inclinarse hacia ningún sector político y que busca mantener una postura neutral frente a estos temas.

“Uno no acepta y ya los otros dos habían aceptado, pues no debe existir un motivo para cancelarlos a todos”.

De igual forma, aseguró que su enfoque ha sido mantenerse imparcial en este tipo de espacios. “Siempre ha estado en una posición muy neutra frente a temas políticos”.

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Y añadió que no quiere que su audiencia interprete estos encuentros como una muestra de favoritismo. “La gente piense que hay un favoritismo hacia algún lado”.

Finalmente, resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

“Sobre todo, cuando nosotros tratamos de hacer este contenido netamente informativo para todos los jóvenes que nos siguen, que ha salido muy bien, realmente debemos estar enterados acerca de las personas que nos van a gobernar”.

Por ahora, no se han revelado los nombres de los candidatos invitados ni la fecha exacta de las transmisiones, aunque Westcol aseguró que pronto entregará más detalles sobre estos encuentros.