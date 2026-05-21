Google comenzó una transformación visual en varias de sus plataformas más utilizadas, incluyendo Gmail, que ahora presenta nuevos iconos.

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Pero, uno de los temas que más preocupa a los usuarios sigue siendo el almacenamiento disponible en sus cuentas de correo.

Las cuentas gratuitas de Google cuentan con 15 GB compartidos entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, por lo que el espacio puede agotarse rápidamente si se acumulan archivos, fotografías o correos pesados.

Pero, uno de los temas que más preocupa a los usuarios sigue siendo el almacenamiento disponible en sus cuentas de correo.

Cuando el límite se llena, el usuario deja de poder enviar y recibir mensajes hasta liberar capacidad o contratar almacenamiento adicional.

Para evitar ese problema, Google recomienda varias acciones sencillas que permiten recuperar espacio de forma rápida y segura.

Una de las más útiles consiste en localizar los correos más pesados mediante el comando: has:attachment larger:15M.

Cuando el límite se llena, el usuario deja de poder enviar y recibir mensajes hasta liberar capacidad o contratar almacenamiento adicional.

Al escribirlo en la barra de búsqueda de Gmail, aparecen los mensajes que contienen archivos adjuntos superiores a 15 MB.

El usuario puede descargar los documentos importantes y eliminar los correos que ya no necesite. Otra alternativa recomendada es borrar mensajes antiguos utilizando el filtro: older_than:3y.

Con esta búsqueda, Gmail mostrará los correos recibidos hace más de tres años, facilitando la limpieza de conversaciones acumuladas que ya no son relevantes. También es posible identificar todos los mensajes con archivos adjuntos usando: has:attachment.

Shutterstock/Shutterstock El usuario puede descargar los documentos importantes y eliminar los correos que ya no necesite.

Esto ayuda a detectar rápidamente cuáles correos podrían estar ocupando más espacio dentro de la cuenta. Las newsletters y correos promocionales representan otra fuente frecuente de saturación. Para encontrarlos, Google aconseja buscar términos como: unsubscribe y cancelar suscripción.

De esta forma se pueden eliminar campañas publicitarias y mensajes masivos almacenados durante años. Además, darse de baja de estas listas evita que el problema vuelva a repetirse constantemente.

Otro paso fundamental es vaciar la carpeta de spam y la papelera, ya que los mensajes eliminados permanecen almacenados durante 30 días antes de borrarse definitivamente.