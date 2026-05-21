En medio de la preocupación que ha generado la circulación de panfletos intimidatorios en varias instituciones educativas de Soledad, el personero municipal, Benjamín Latorre, confirmó este jueves 21 de mayo que actualmente existen al menos 13 docentes amenazados en el municipio.

El personero explicó que hace aproximadamente ocho días la Secretaría de Educación Municipal de Soledad convocó una reunión para tratar la situación de los docentes amenazados en el municipio. Indicó que algunos educadores sí han acudido a la Personería para denunciar los hechos, por lo que se les ha recepcionado la declaración correspondiente y se ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, la valoración del nivel de riesgo, activando así las rutas de protección establecidas.

“Hay docentes que acuden a la Personería, presentan su denuncia y se les recepciona la declaración por el hecho victimizante. Posteriormente se solicita a la Unidad Nacional de Protección la valoración del riesgo y se activa la ruta de protección”, indicó Latorre.

El funcionario del ministerio público aclaró que las amenazas no provendrían de estudiantes ni de padres de familia, sino presuntamente de las estructuras criminales que operan en el municipio, en hechos que podrían estar relacionados con extorsiones y con otras exigencias de los criminales.

“Las instituciones educativas deben estar por fuera del conflicto. Son territorios de paz, de convivencia y de formación ciudadana”, expresó Latorre, quien además hizo un llamado a evitar que el miedo genere suspensión de clases o alteraciones permanentes en las actividades académicas.

Frente a las versiones entregadas por la Policía sobre posibles estudiantes involucrados en intimidaciones recientes, el personero pidió prudencia y sostuvo que no se puede generalizar ni estigmatizar a toda la población estudiantil del municipio.

“Si existen jóvenes involucrados en conductas de este tipo, deben activarse las rutas establecidas por el Ministerio de Educación y los comités de convivencia escolar, pero no se puede responsabilizar de manera general a los estudiantes ni afectar la imagen de las instituciones educativas”, afirmó.

Por último, reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de protección y seguridad alrededor de los colegios del municipio, especialmente en aquellas zonas donde puedan existir mayores riesgos por la presencia de estructuras delincuenciales.

Alerta desde la academia

Hay que recordar que desde hace un par de días empezaron a circular en redes sociales los llamativos mensajes amenazantes con la simbología propia de Los Pepes y Los Costeños, en los que exigieron a ciertas instituciones educativas el cierre temporal de sus puertas.

A raíz de la situación, la Alcaldía de Soledad reiteró el respaldo a las acciones preventivas y operativas que adelanta la Policía Nacional en las instituciones educativas del municipio, tras la circulación de los mensajes a través de redes sociales y plataformas virtuales.

Y el comandante de la institución armada, brigadier general Miguel Camelo Sánchez, aseguró que las autoridades no estaban tomando estos hechos “a la ligera” y que actualmente se desarrollaban investigaciones para esclarecer el origen de las amenazas y garantizar la tranquilidad de estudiantes, docentes y padres de familia.

El alto oficial explicó que este tipo de situaciones también se habían presentado recientemente en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, donde se habían activado protocolos de verificación, seguimiento y control.

Y a esas declaraciones añadió que, de acuerdo con las verificaciones preliminares adelantadas, estos contenidos estarían siendo difundidos, presuntamente, por algunos estudiantes, con el propósito de generar temor y promover la no asistencia a clases.

Sin embargo, desde la academia, el docente e investigador de temas de conflicto urbano, Luis Fernando Trejos, señaló que en algunos municipios del Atlántico los colegios pueden estar siendo usados por los grupos criminales como fuentes de financiación (extorsionan a docentes y directivos y gestionan el microtráfico al interior de los mismos) y también como centros de reclutamiento.

Hay que mencionar que este jueves 21 de mayo se convocó a un paro de actividades educativas en Soledad, promovido por la Asociación de Educadores del Atlántico, Adea.

La Junta Directiva de la agremiación sindical cuestionó que las amenazas fueran atribuidas presuntamente a estudiantes, al considerar que esto “minimiza la gravedad de los hechos y desconoce antecedentes ocurridos en el municipio”.

“Así, se ignora que en el municipio hay antecedentes de atentar contra las instituciones, tal como ocurrió el 28 de Noviembre de 2024, cuando fue víctima una docente de la Institución Educativa San Antonio de Padua”, agregó el sindicato de docentes.