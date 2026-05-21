Un nuevo hecho de sangre se registró en la noche de este miércoles 20 de mayo en el municipio de Soledad, donde un joven fue asesinado a tiros en plena vía pública del barrio Los Almendros.

El caso ocurrió hacia las 9:01 p. m. en la calle 83 con carrera 10A, según el reporte entregado por las autoridades. La víctima, un joven que hasta el momento no ha sido identificado, tendría aproximadamente 20 años de edad y falleció en el lugar tras recibir varios impactos por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el joven habría llegado al sector en compañía de tres sujetos. Minutos después, estas mismas personas presuntamente atentaron contra su vida y posteriormente huyeron del sitio a bordo de dos motocicletas.

El cuerpo quedó tendido sobre la vía mientras usuarios alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.

Investigadores judiciales adelantan labores de verificación y recopilación de testimonios para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables del ataque.

Las autoridades señalaron además que en esa zona tendría injerencia el grupo delincuencial organizado conocido como Los Costeños, por lo que no se descarta que el crimen esté relacionado con disputas criminales.