A partir del 15 de julio de 2026 entrarán en vigencia nuevos cambios laborales en Colombia relacionados con la reducción de la jornada semanal y el aumento en algunos recargos salariales.

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La medida hace parte de la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, normativa que estableció la disminución progresiva de la jornada laboral desde las 48 horas semanales hasta llegar oficialmente a 42 horas.

Con esta modificación, el salario de los trabajadores no podrá verse afectado, lo que implica un incremento en el valor de la hora ordinaria para quienes reciben el salario mínimo.

Shutterstock/Shutterstock La medida hace parte de la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, normativa que estableció la disminución progresiva de la jornada laboral desde las 48 horas semanales hasta llegar oficialmente a 42 horas.

El salario mínimo fijado para 2026 por el gobierno de Gustavo Petro quedó en $1.750.905. Debido a la reducción de horas trabajadas, el valor de la hora ordinaria pasará aproximadamente de $7.959 a $8.338 para quienes devengan el mínimo legal.

Este cambio impactará directamente el cálculo de horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical y pagos festivos. La reforma laboral también modificó el horario considerado como jornada nocturna en Colombia. Desde 2026, el recargo nocturno comenzará a aplicarse a partir de las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Shutterstock/Shutterstock El salario mínimo fijado para 2026 por el gobierno de Gustavo Petro quedó en $1.750.905. Debido a la reducción de horas trabajadas, el valor de la hora ordinaria pasará aproximadamente de $7.959 a $8.338 para quienes devengan el mínimo legal.

Además, aumentará el recargo dominical y festivo, que pasará del 80% al 90% sobre el valor de la hora ordinaria. Mientras tanto, se mantendrán los porcentajes actuales para otros recargos laborales: 35% para recargo nocturno, 25% para horas extra diurnas y 75% para horas extra nocturnas.

Así puede calcular extras y recargos con salario mínimo 2026