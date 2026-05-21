La popular ‘Valentina Mor’, la joven de origen venezolano que se hizo célebre tras la viralización de un video hace algunos años en los que intentaba imitar el acento paisa, fue capturada por la Policía de Medellín al ser señalada de hurtar a ciudadanos extranjeros con el uso de sustancias tóxicas.

La mujer fue capturada en un inmueble ubicado en el barrio Laureles, occidente de Medellín en el marco de una operación desarrollada por la Alcaldía de Medellín, la SIJIN de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mediante diligencia de allanamiento y registro.

De acuerdo con la investigación, la capturada presuntamente se dedicaba a identificar y acercarse a las víctimas para posteriormente despojarlas de sus pertenencias en Medellín y Cartagena.

“Durante la diligencia judicial, las autoridades incautaron unas gafas que habrían sido hurtadas a una de las víctimas dentro de los hechos investigados”, informó la Alcaldía de Medellín mediante un comunicado.

A su turno, el secretario de Seguridad y Convivencia de la capital de Antioquia, Manuel Villa Mejía, ‘Valentina Mor’ hurtaba a sus víctimas utilizando sustancias tóxicas que las ponían en estado de indefensión.

“La misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus vídeos, posando incluso con dinero en efectivo, y que de hecho hasta fue encontrada en medio de otro operativo junto a un bandido extraditable que fue capturado hace unos días”, precisó el funcionario haciendo referencia al pasado 1 de mayo cuando fue sorprendida por personal de vigilancia portando documentos de un ciudadano extranjero y dinero en efectivo.

“En Medellín puede venir el que quiera, el que quiera invertir, el que quiera trabajar o el que quiera disfrutar de la ciudad, pero no quienes pretendan disfrazarse o de fama o de redes sociales o incluso de supuestos influencers para ocultar conductas delictivas. A los delincuentes, sin importar cómo se presenten, los estamos identificando, los estamos los estamos persiguiendo y los estamos llevando ante la justicia”, dijo Villa Mejía a través de un video.

La capturada en este caso fue puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las investigaciones para establecer otros posibles hechos y víctimas asociadas a esta modalidad criminal.