Desde las primeras horas de este jueves se ha registrado una fuerte congestión vehicular en varias vías del norte de la ciudad de Barranquilla a causa del cierre temporal de la carrera 49C, a la altura de la calle 85, por trabajos de adecuación de la red de agua potable y obras complementarias de pavimentación y canalización que avanzan en la zona.

Durante un recorrido realizado en el sector, se observó filas largas de vehículos particulares, buses de transporte público y motocicletas intentando movilizarse por vías como las carreras 46, 50 y 51B, así como en las calles 84, 88 y 90.

Josefina Villarreal

“Este cierre ya estaba programado. Estamos realizando el cruce del agua potable para empalmarla con la red existente, ya que aquí se adelantan trabajos de pavimentación y canalización del arroyo. La idea es avanzar rápidamente para habilitar la vía hoy mismo”, manifestó uno de los supervisores de la obra.

Josefina Villarreal

Mientras avanzan los trabajos, en la zona se implementaron desvíos para garantizar la movilidad vehicular. Los buses y demás vehículos que transitan por la zona están siendo redireccionados por vías alternas para evitar congestiones.

Otros cierres viales

La Alcaldía de Barranquilla anunció un cierre parcial en la calle 72 entre carreras 43 y 44 debido a trabajos de reconstrucción y pavimentación en concreto hidráulico que se extenderán hasta el próximo 25 de mayo.

Según informó la administración distrital, las obras se ejecutarán diariamente entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m., mientras el resto de la vía permanecerá habilitado de acuerdo con el avance de los trabajos.

En ese sentido, las autoridades implementaron desvíos y señalización en la zona para garantizar la movilidad de los conductores y minimizar afectaciones en este importante corredor vial de la ciudad.