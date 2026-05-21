Este jueves 21 de mayo, la Secretaría de Obras Públicas de Soledad socializó con los residentes del barrio Vila María Selene los detalles de las obras de pavimentación en tramos de este sector.

Puede interesarle: Air-e reporta que fue superada emergencia en la subestación Cordialidad y se retoma el servicio de energía

La Alcaldía de Soledad indicó que esta iniciativa hace parte del plan de recuperación y mejoramiento vial que ya cuenta con nuevas intervenciones. En esta ocasión, será el barrio Villa María Selene en donde se ejecutarán más de 300 metros de obras sobre la diagonal 77.

La administración municipal anunció que los trabajos contemplan la adecuación de la vía, incluyendo la construcción de andenes y bordillos, además de la señalización vial, elementos fundamentales para fortalecer la movilidad y garantizar mayor seguridad para transeúntes y vehículos.

Para Aracelis Beleño, residente del sector, estas acciones traen desarrollo y dignidad al barrio.

Beleño manifestó que “ ya era hora, necesitamos esta obra que le trae beneficios al barrio”, aseguró además que es primera vez que ven la mano de una administración trabajar por su barrio y agradeció a la mandataria Alcira Sandoval el hecho de que “mirara para Villa María Selene”.

Además: Ingreso de una nueva onda tropical, el detonante del tiempo lluvioso en zonas del Atlántico y el Caribe

Finalmente, la Alcaldía indicó que estas acciones hacen parte del plan de intervenciones colectivas denominado, Soledad Obra Bien, “compromiso de la administración municipal con el desarrollo urbano y la transformación de los sectores olvidados del municipio, priorizando obras que impacten positivamente la calidad de vida de los Soledeños”, expresaron en el comunicado emitido.