De acuerdo con las últimas actualizaciones meteorológicas, al Caribe colombiano ingresó la cuarta onda tropical del año. Este sistema, que llega en medio de una sostenida ola de calor, está generando mayor nubosidad y humedad causando lluvias significativas en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

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En Barranquilla, por ejemplo, ya cayeron las primeras gotas en zonas de la ciudad; siendo estas, según las autoridades, unas condiciones esperadas.

“Es probable que la interacción de esta onda con otros sistemas atmosféricos nos pueda favorecer lluvias en las próximas horas en otros sectores de la región Caribe”, explicó Lady Rodríguez, meteoróloga de turno de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Añadió que, en otras partes como en el extremo norte, se están reportando condiciones más secas y altas temperaturas del aire.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que este sistema meteorológico causará fuerte oleaje en el mar Caribe colombiano. Con respecto al departamento del Atlántico, indicó que es probable que se presenten lluvias en el centro y sur del territorio. Especialmente en las horas de tarde y noche.

“Las ondas tropicales son la antesala de la temporada de huracanes, que inicia el primero de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Estos son unos primeros sistemas que se dan en esta temporada y, asociados a ellos, pues, se presentan lluvias intensas. Y no solamente por ellas, sino por la interacción con la vaguada monzónica, la zona de convergencia tropical y sistemas de baja presión, que hacen que se genere inestabilidad atmosférica y lluvia”, detalló Rodríguez.

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Finalmente, estimó que estas condiciones de lluvias y oleaje persistan hasta el día de mañana. Luego de ello, las condiciones retornarían a cielos despejados y altas temperaturas en el aire.

¿Posibilidad de vendavales?

La meteoróloga invitó a que los habitantes mantengan precaución en los siguientes días en los que se tenga pronóstico de lluvias en la tarde y mañanas muy despejadas, porque puede dar lugar a vendavales.

“Cuando hay esos cambios bruscos de humedad y de temperatura es lo que nos puede generar esto. Sobre todo en Soledad y Sabanalarga, en donde se dan pequeños microtornados”, expuso Rodríguez.