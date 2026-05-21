La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con tropas del Ejército, personal de la Sijín de la Policía y Migración Colombia, capturaron en las últimas horas a cuatro personas vinculadas a una red de tramitación ilegal de documentos de identidad para extranjeros en el departamento del Magdalena.

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Se trata una funcionaria de la Registraduría, dos exempleados de la entidad y un guarda de seguridad.

Las diligencias judiciales se registraron en el perímetro urbano del municipio de Fundación, lugar donde se concertaban los ilícitos.

De acuerdo con lo indicado por la entidad judicial, los señalados expedían documentos colombianos falsos a migrantes venezolanos y dominicanos.

El ente acusador agregó que cobraban entre 1.200 y 1.500 dólares por tramitar registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas con información falsa, que luego permitían obtener pasaportes colombianos y viajar hacia Estados Unidos, México y Europa.

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Los privados de la libertad fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) Seccional Santa Marta, donde fueron puestos a disposición de la autoridad que los requiere para sus procesos de judicialización.