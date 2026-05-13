Tras la masacre ocurrida, el pasado 10 de mayo, en el corregimiento de Palmira, en jurisdicción de Puebloviejo (Magdalena), que dejó cinco personas asesinadas -en su mayoría pescadores de la zona- y varias más heridas durante una celebración comunitaria, las autoridades anunciaron la instalación de una base militar en el municipio.

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El anuncio fue hecho en medio de un consejo extraordinario de seguridad que se realizó en Puebloviejo. Las autoridades señalaron además diferentes medidas para reforzar la presencia de la fuerza pública en esta zona del departamento.

La base militar será instalada en los próximos días, tras un acuerdo entre el municipio y el Ejército Nacional, con el objetivo de sumar acciones estratégicas al trabajo que adelanta la Policía Nacional.

Cabe señalar, que cinco sujetos fueron capturados como presuntos responsables de la masacre, ocurrida el pasado domingo, en el corregimiento de Palmira.

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Según las autoridades, los detenidos serían señalados integrantes de estructuras criminales que delinquen en la región.