El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió este miércoles a que se respete el alto el fuego en el Líbano después de que se registraran varios ataques israelís contra vehículos en la carretera que une el sur del Líbano con Beirut.

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Así lo explicó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria después de que al menos 12 personas murieran hoy en diferentes partes del país, elevando el número total de fallecidos a 2.896 desde que empezaron las hostilidades, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia.

“Sobra decir que esto está ocurriendo mientras, en teoría, ambas partes deberían estar respetando un alto el fuego. Y lo que queremos es que hagan precisamente eso. Deben respetar y aplicar plenamente el alto el fuego”, declaró Haq.

La ONU seguirá utilizando sus mecanismos para dialogar con ambas partes e “intentar que se respete plenamente el alto el fuego”, añadió.

El portavoz explicó que la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) señaló que sus efectivos están “cada vez más preocupados” por las actividades de miembros de Hezbolá y soldados israelíes cerca de sus posiciones.

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Según dijo, los cascos azules han alertado del uso creciente de drones, que han llegado a detonar en y alrededor de sus bases.

La ONU alerta desde hace días de un aumento de las hostilidades en el Líbano a pesar de que aún sigue vigente el acuerdo de alto el fuego.

Entre el pasado viernes y este lunes, la misión detectó 1.296 proyectiles atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel y 64 trayectorias de proyectiles atribuidas a Hezbolá, según datos de UNIFIL.

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Está previsto que representantes del Líbano e Israel se reúnan los próximos jueves y viernes en Washington para tratar de consolidar y extender la tregua en vigor, así como para tratar también otros asuntos relacionados con una potencial solución negociada al conflicto.