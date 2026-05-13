A poco más de 15 días para que se celebre en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se conoció que el senador estadounidense Rick Scott le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que advierte de un grave contexto de violencia de cara a los comicios en territorio colombiano.

Leer también: Donald Trump comparte una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos

Importante: Trump pedirá a Xi “abrir” China a las empresas estadounidenses

Scott, en su carta, se basó en un informe preelectoral elaborado por el Instituto Republicano Internacional (IRI), el cual advierte sobre un deterioro significativo de las condiciones de seguridad en Colombia.

De acuerdo con Semana, en el informe evidenció un aumento de la polarización política, una disminución de la capacidad del Estado para garantizar seguridad y una expansión territorial de grupos armados ilegales.

Por eso, el senador señaló en la carta a Rubio que se estaría limitando la movilidad de los candidatos y a su vez reduciendo la capacidad de muchos ciudadanos de poder elegir libremente en varias regiones del país.

En el escrito, Scott también enumeró hechos recientes de violencia en Colombia, como el asesinato de líderes sociales, amenazas en conta de candidatos y ataques armados.

De acuerdo con el senador republicano, todo lo mencionado podría afectar la legitimidad de las elecciones.

Scott, tras todo lo expuesto en su carta, le pidió al Departamento de Estado información sobre las medidas que tomará para apoyar que las elecciones en Colombia se lleven a cabo con transparencia y seguridad.

También hizo sus cuestionamientos sobre la asistencia técnica y logística que está brindando Estados Unidos a las autoridades colombiana en medio del proceso electoral, así como cómo se apoyarán las misiones de observación.

Hay que recordar que Scott forma parte de los aliados más fuertes que ha tenido Trump durante su administración.