Toda una polémica generó una reciente entrevista con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en ella hizo referencia a sus partes íntimas y con ellas ha ganado “votos femeninos”. Durante su diálogo se dirigió a una de las periodistas de la mesa que dijo sentirse “asqueada” con sus comentarios.

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“Esa foto la podemos publicar porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electoral femenino. Estoy mal de culo, pero miren esta foto. ¿Qué ves aquí, cariño? Acércala y dime qué ves”, le dice el líder de Defensores de la Patria a la periodista Laura Rodríguez insinuándole que mire sus partes en las fotos.

Sus comentarios levantaron toda una estela de cuestionamientos y fueron tachados de machistas.

¿Estos son los mejores argumentos que tiene Abelardo? ¿En realidad cree que las mujeres no tienen criterio? Si así maltrata a mujeres y periodistas en campaña, ¿cómo lo haría de presidente?

“La forma como se conquista el poder determina la manera como se ejerce” (Carlos Gaviria). pic.twitter.com/YJbL5wWDtF — JULIAN DE ZUBIRIA (@juliandezubiria) May 12, 2026

“Y no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, escribió la periodista Rodríguez al respecto de la entrevista.

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Ante esto, De la Espriella ofreció disculpas y manifestó que su intención nunca fue incomodar o acosar a la periodista.

“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, comenzó diciendo el aspirante a la Casa de Nariño.

Y siguió: “Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”.

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Justificó que todo se trató de un momento de humor y “como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones”.

“Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales. Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.