En la mañana de este martes 12 de mayo fue confirmada la muerte del boxeador Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de 28 años de edad, quien desde el domingo, Día de las Madres, había desaparecido de su entorno familiar y fue hallado desmembrado en la vereda Cabica, en el municipio de Soledad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla había reportado hacia las 4:40 de la tarde de este lunes 11 de mayo el hallazgo de un cadáver mutilado, en estado de descomposición, en zona rural del municipio de Soledad.

Al parecer, pescadores de la zona alertaron a los uniformados y, de esa manera, llegaron hasta el punto contiguo al río Magdalena donde permanecían los restos humanos flotando en el agua.

Luego de una diligencia en la que intervinieron peritos del CTI de la Fiscalía, los restos humanos fueron trasladados a la sede del Instituto de Medicina Legal y allí se identificó en la mañana de este martes al boxeador Gómez Sandoval.

La madre del pugilista habría identificado los restos de su hijo a través de un tatuaje de una serpiente que este tenía en el torso.

Es importante reseñar que el joven boxeador, de la división Súper Gallo, estuvo el pasado sábado 9 de mayo en una velada boxística en el gimnasio Cuadrilátero, como estelar del WBA Future Champions Colombia, en la que se enfrentó al boxeador Leider Galvis.

Ese fue el combate de fondo de la cartelera y periodistas especializados en este deporte ratificaron que Gómez y Galvis, ambos prospectos del deporte de las narices chatas, “se trenzaron en una lucha sin dar ni pedir cuartel durante ocho asaltos. Fue una gran batalla que las barras de los dos prospectos apoyaron de pie durante todo el trayecto: una pelea de antología como en los viejos tiempos del boxeo colombiano”.

Al final, Galvis se quedó con la pelea y la hoy víctima lamentó perder su primera pelea de su carrera.

Las últimas horas

Desde las instalaciones de Medicina Legal, los familiares del boxeador se mostraron adoloridos por lo sucedido.

Su madre, en medio de la tristeza, manifestó que después de finalizado el combate del sábado se pasó con ella y, posteriormente, se fue un rato para donde su entrenador Miguel Ángel ‘El Ñato’ Guzmán.

El día domingo, al parecer, habría estado en compañía de su hija y de ahí no se supo más nada.

La madre narró que en la noche del domingo, por intuición, comenzó a sentir que algo no estaba bien y empezó a llamar con su celular al boxeador, pero este se reportaba apagado.

Luego, con la información en redes sociales sobre el hallazgo de los pescadores de Cabica, la mujer dijo que decidió acercarse a Medicina Legal y allí se dieron cuenta que se trataba de Yeiner por los tatuajes.

La familia manifestó una profunda preocupación, pues, hasta ahora, no han encontrado el resto del cuerpo. Al parecer, haría falta cabeza, piernas y brazos, según lo descrito por las personas.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores datos sobre este hecho, ni se han establecido móviles.

El caso permanece bajo investigación.