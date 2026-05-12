Dos cuerpos en estado de descomposición fueron encontrados en cercanías del puente Pumarejo este martes, según alertaron vecinos del sector.

Lea también: En medio de la ola de calor, Petro critica a Barranquilla por sembrar palmeras “para parecerse a Miami”; le recuerdan que fue obra de sus “amigos”

El hecho fue dado a conocer por los moradores del sector que avistaron dos cadáveres en orillas del río Magdalena a la altura del puente que conecta Barranquilla con el departamento del Magdalena.

De acuerdo a lo que ha trascendido, tras dar aviso las autoridades estas hicieron presencia en el lugar para acordonar el área a la espera de los funcionarios encargados de las labores de levantamiento de cadáveres.

De momento se desconocen la identidad de las víctimas o las causas del deceso de estas dos personas que, todo indicaría, se tratarían de dos hombres.

Lea también: Imprudencia vial en la avenida Murillo cobra vida de joven motociclista

Las dos víctimas permanecían boca abajo flotando en el río muy cerca de la orilla y a la vista de vecinos de la zona.

Hallan desmembrado a boxeador Yeiner Gómez en Soledad

En la mañana de este martes 12 de mayo fue confirmada la muerte del boxeador Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de 28 años de edad, quien desde el domingo, Día de las Madres, había desaparecido de su entorno familiar y fue hallado desmembrado en la vereda Cabica, en el municipio de Soledad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla había reportado hacia las 4:40 de la tarde de este lunes 11 de mayo el hallazgo de un cadáver mutilado, en estado de descomposición, en zona rural del municipio de Soledad.

Lea también: Joven asesinado en Santo Domingo era oriundo de Barrancas y estudiante de fisioterapia en la Universidad Simón Bolívar

Al parecer, pescadores de la zona alertaron a los uniformados y, de esa manera, llegaron hasta el punto contiguo al río Magdalena donde permanecían los restos humanos flotando en el agua.

Luego de una diligencia en la que intervinieron peritos del CTI de la Fiscalía, los restos humanos fueron trasladados a la sede del Instituto de Medicina Legal y allí se identificó en la mañana de este martes al boxeador Gómez Sandoval.

La madre del pugilista habría identificado los restos de su hijo a través de un tatuaje de una serpiente que este tenía en el torso.