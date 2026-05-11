Como Michael Alberto Suárez García, de 20 años, fue identificado el joven que murió tras ser víctima de un ataque a tiros en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.

El hecho ocurrió hacia las 9:10 de la noche de este domingo 10 de mayo, en la calle 64 con carrera 9L, cuando la víctima permanecía en compañía de su madre compartiendo por el Día de las Madres.

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, un hombre que se movilizaba a pie se acercó al joven y le disparó en una ocasión, impactándolo en el pecho. Tras cometer el ataque, el agresor huyó del lugar en una motocicleta.

Suárez García fue auxiliado y trasladado al Camino Bosque de María, donde falleció debido a la gravedad de la herida.

Información recopilada por investigadores indica que el presunto responsable sería un hombre conocido con el alias de ‘Bolita’, señalado integrante del grupo delincuencial organizado Los Costeños.

Las primeras hipótesis apuntan a que el homicidio estaría relacionado con una presunta retaliación por una riña registrada el 25 de septiembre de 2025, en la que, según las autoridades, el hoy fallecido habría herido con arma blanca al supuesto agresor.

Los actos urgentes y las labores investigativas quedaron a cargo de investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla.