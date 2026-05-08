Un doloroso hecho de violencia extorsiva se registró en la madrugada de este viernes 8 de mayo, luego de que un hombre dedicado al transporte intermunicipal fuera asesinado a tiros en el suroriente de la ciudad.

La víctima fue identificada como Jair Martín Silva Llorente, de 44 años, conocido con el apodo de ‘El Mono’, quien fue atacado hacia las 12:05 de la madrugada en la calle 17 con carrera 9, en jurisdicción de La Chinita, cuando realizaba labores de mantenimiento a uno de sus vehículos.

De acuerdo con el reporte de testigos, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar. El parrillero descendió del vehículo, caminó hacia la víctima y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir junto a su cómplice.

Silva Llorente recibió dos impactos de bala: uno en la región posterior del cuello y otro en el brazo izquierdo, falleciendo en el sitio de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

El hoy occiso residía en el barrio Villa San Pedro III y era propietario de cuatro buses afiliados a la empresa de transporte Exalpa, que cubre la ruta Barranquilla–Maicao.

Las autoridades adelantan labores investigativas que incluyen entrevistas a familiares, patrullas del cuadrante y vecinos del sector, así como el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del crimen.

De manera preliminar, las hipótesis apuntan a un posible caso de extorsión como móvil del homicidio, teniendo en cuenta que la víctima habría recibido amenazas y exigencias económicas mediante panfletos.

El caso es investigado por el Grupo de Vida del CTI de la Seccional Atlántico de Fiscalía.