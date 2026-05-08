Todo un caos fue lo que dejaron los desmanes presentados en el estadio Atanasio Girardot de Medellín durante el partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores.

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Los disturbios inicialmente crearon una espesa nube de humo que llegó hasta el terreno de juego por lo que el árbitro se vio obligado a tener que suspender provisionalmente el enfrentamiento deportivo mientras se disipaba el humo.

Los hinchas del DIM no quieren que se juegue y buscan que el Medellín sea sancionado HASTA LOS AÑOS 3.000 por Conmebol. pic.twitter.com/eiVgziOMEa — Futbol Mundial (@MundoFutbol1) May 8, 2026

Sin embargo, poco tiempo pasó para que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) declarara la cancelación definitiva del juego pues el caos ya se había apoderado del estadio. Aficionados lanzaron objetos, e intentaron ingresar al terreno de juego, eso sin contar los daños materiales que dejaron en los demás espacios del escenario deportivo.

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Las autoridades locales reportaron cuantiosas afectaciones a la infraestructura del Atanasio Girardot: 13 brazos de lavamanos resultaron destruidos, así mismo 9 orinales, 1 sanitario, 9 separadores de aluminio, 3 cámaras, 2 Access Point, 1 punto ecológico, 113 sillas. De igual forma, 6 gabinetes de la red contra incendios fueron vandalizados y una puerta de la tribuna Norte quedó averiada.

¡Daños en el Atanasio Girardot! Así quedaron los baños de la tribuna norte en medio de la protesta de los hinchas y la barra del Independiente ‘Medellín #Dim #Medellin pic.twitter.com/o64Y21oOnK — CIUDAD SUR (@ciudadsur_) May 8, 2026

Pero no todo se limitó a las instalaciones del complejo deportivo, a las afueras del estadio también se presentaron enfrentamientos entre la hinchada del Medellín y la fuerza pública que repeló el ataque de los antisociales.

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Por estos hechos, la Policía capturó a nueve personas y aprehendió a un menor de edad. Tres de los capturados fueron trasladados al Centro De Traslado Por Protección y se impusieron 3 comparendos por parte de uniformados de la Metropolitana de Medellín.

Tras el anuncio de la Conmebol en su cuenta de X que se cancelaba el encuentro, todo parece indicar que posiblemente los tres puntos de este partido sean otorgados al equipo brasileño.