Agentes del CTI de la Fiscalía llevaron a cabo la captura de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde del municipio de Villa de Leyva, en la mañana del jueves 7 de mayo por un presunto hecho de corrupción que hoy lo tiene entre las cuerdas. Las pruebas en su contra serían demoledoras.

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Así lo pudo establecer el diario El Tiempo que tuvo acceso a algunas evidencias que enlodarían al mandatario local en un supuesto caso de concusión (dar o prometer dinero o un beneficio indebido para sí mismo o para un tercero). Unos audios serían clave.

De acuerdo a personas conocedoras del caso judicial, Gamboa Chaparro habría exigido el 20 % del costo total de una licencia de construcción a un accionista de una construcción que se levanta en el municipio. Esta persona entregó una prueba técnica y una declaración de los supuestos acercamientos que tuvo con el burgomaestre.

Según indica el diario capitalino, poco antes de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, el procesado se contactó vía telefónica para dar la buena nueva de que cumplían con todos los requisitos exigidos para la obra, pero para poder continuar con el proceso debían cancelar el 20 % de lo que costaba la licencia.

Alcaldía de Villa de Leyva Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva.

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Según los registros que tiene en su poder la Fiscalía, estos dineros serían utilizado para repartirlos entre al menos cinco funcionarios, entre los que se incluyen algunos de CorpoBoyacá.

“Mira, yo no he hablado con el abogado ni le he dado instrucciones a Juan Camilo. Yo quería hacerlo directamente contigo. Qué pena hablarlo con plena confianza. Son dos inspectores, control urbano, planeación y CorpoBoyacá. Lo que nosotros planteamos, doc, es que manejáramos un 20 por ciento del total de la licencia para poderla sacar adelante”, se escucha decir en un audio revelado por El Tiempo una persona que se identifica como el alcalde.

Y no solo eso, el burgomaestre habría dado instrucciones de a quién le llegarían los dineros del 20 %: “Lo distribuiría de la siguiente forma: inspectores, 5; control urbano, 5, al 10; y 10 los del tema de CorpoBoyacá y planeación. ¿Te parece?”.

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En el material probatorio, esta misma persona admite haber cruzado todas las líneas rojas y aún así sigue adelante con su exigencia.

Por su parte, el alcalde de Villa de Leyva negó cualquier vínculo con la supuesta exigencia del dinero para la obra. Así lo aseguró a su llegada al búnker de la Fiscalía en Bogotá el pasado jueves: “No soy quien da licencia, yo no doy licencia de construcción”.