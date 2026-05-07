Graves amenazas contra el senador barranquillero Carlos Meisel denunció en su cuenta de X el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

Luego de que se reportara el asesinato de la cabildante del partido, Mileidy Villada González, presidenta del Concejo del municipio de Obando, en el Valle del Cauca, el exmandatario publicó en su red social un mensaje de WhatsApp que habría sido enviado al congresista Meisel.

En este se leen graves amenazas de muerte en su contra: “No nos quedo grande acabar con un candidato presidencial como fue su amiguito de mier... mucho menos con usted, senador, que cree que con sus discursos a voz alta va a meterle miedo a todo el mundo”, señala el mensaje haciendo referencia al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025 tras haber sido víctima de un atentado a bala el 7 de junio de ese mismo año.

En el mensaje intimidante, los responsables añaden: “El Congreso volverá a tener una silla vacía y Colombia llorará nuevamente a otro político . Ya estamos en el Atlántico y esta vez será más fuerte”.

Asesinan a nuestra Concejal Mileydi en Obando y amenazan al senador Meisel pic.twitter.com/COtnO8UdXC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 7, 2026

De momento no se ha conocido un pronunciamiento por parte de las autoridades, pero las alertas están encendidas en la colectividad luego de reportarse el asesinato de la concejal en el municipio de Obando, Valle del Cauca.

De acuerdo a las primeras versiones, la cabildante se dirigía al municipio de La Victoria cuando los criminales la increparon y le propinaron varios impactos de bala.

Asesinan a hombre al salir de un gimnasio en el parque del barrio Manantial de Valledupar

Villada González fungía como presidenta del Concejo de Obando por el partido derechista Centro Democrático y, según se evidenció en redes sociales, su nombre aparecía en un panfleto amenazante que circuló la semana pasada.

Junto al nombre de Mileidy también aparecían otros líderes del municipio que hoy temen que se repita lo mismo que le ocurrió a la concejal.

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Luego de cometido el crimen, las autoridades locales de la municipalidad vallecaucana, ubicada en el norte del departamento, activaron el llamado plan candado para dar con los responsables del homicidio que mantiene consternado al pueblo.