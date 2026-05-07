El parque del barrio Manantial de Valledupar fue el escenario para un asesinato registrado la mañana de este jueves 7 de mayo. La víctima, un hombre de 35 años, salía de un gimnasio en los alrededores de este lugar, cuando fue atacado a tiros por un sicario.

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El occiso fue identificado como Odacir de Jesús Manga Pedroza, conocido como Pechi, residente en el barrio El Pupo, de esta capital. Los testigos del crimen señalaron que este hombre se estaba subiendo a su motocicleta cuando el individuo desconocido lo atacó con disparos de arma de fuego en repetidas ocasiones.

Los moradores trataron de auxiliarlo y de manera rápida lo trasladaron al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede CDV, donde los galenos confirmaron su muerte.

Una vez ocurrió este suceso las investigaciones iniciaron por parte de la Policía Metropolitana, para dar con el paradero de los responsables. De manera preliminar han podido establecer que presuntamente el asesinato podría estar orientado a asuntos personales que tenía el fallecido.

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“De acuerdo con las primeras informaciones, al parecer, el occiso habría sido objeto de amenazas relacionadas con problemas pasionales vinculados con la expareja de su compañera sentimental”, indicaron las autoridades, sin embargo, las averiguaciones continúan para esclarecer los hechos.

Asimismo indicaron que Manga Pedroza registraba anotaciones judiciales por los delitos de lesiones culposas y violencia intrafamiliar. Se supo además que actualmente laboraba para una empresa aseguradora.